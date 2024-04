Les Etats-Unis et la Chine renouent le dialogue sur la sécurité militaire

Les Etats-Unis et la Chine se sont entretenus cette semaine sur la sécurité entre leurs deux armées pour la première fois depuis plus de deux ans, a annoncé vendredi l'armée américaine.

Des représentants militaires américains et chinois se sont rencontrés mercredi et jeudi pour une réunion de travail à Hawaï, une première depuis fin 2021, a annoncé le Commandement pour l'Indo-Pacifique (IndoPacom) de l'armée américaine dans un communiqué.

La reprise des discussions intervient après que le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont convenu en novembre d'apaiser les tensions et de rétablir les communications militaires entre les deux pays.

L'accord est pour l'IndoPacom "le principal moyen de discuter de la sécurité opérationnelle aérienne et maritime" avec l'armée chinoise, a ajouté le colonel Ian Francis, à la tête de la délégation américaine, cité dans le communiqué.

Une communication "ouverte, directe et claire" avec l'armée chinoise et avec "toutes les autres forces militaires de la région est de la plus haute importance pour éviter les accidents", a ajouté Ian Francis.

Les responsables américains et chinois "ont passé en revue les événements liés à la sécurité survenus au cours des dernières années", lors des réunions cette semaine, les dernières d'une série qui remonte à 1998, a précisé l'IndoPacom.