Les États-Unis félicitent Lai Ching-te pour sa victoire à Taïwan

Les États-Unis ne reconnaissent pas Taïwan comme un État et considèrent la République populaire de Chine comme seul gouvernement légitime, mais apportent néanmoins à l'île une aide militaire importante. Washington a prévu d'envoyer une "délégation informelle" sur l'île après le vote.

"Les États-Unis sont engagés à maintenir la paix et la stabilité à travers le détroit (de Taïwan) et la résolution pacifique des différences, libre de toute pression et coercition", a déclaré dans un communiqué le secrétaire d'État américain. Antony Blinken a affirmé en outre se réjouir de travailler dans l'avenir avec Lai Ching-te "pour faire progresser nos intérêts et valeurs partagés, et poursuivre notre relation non officielle de longue date, de manière cohérente" avec la position officielle des États-Unis.

"Le partenariat entre les peuples américain et taïwanais, enraciné dans les valeurs démocratiques, continue de s'élargir et de s'approfondir à travers les liens économiques, culturels, et de peuple à peuple", a-t-il déclaré.