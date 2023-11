Les Etats-Unis interceptent des drones explosifs lancés depuis le Yémen

La guerre entre le Hamas et Israël, déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre, fait craindre une escalade régionale entre d'un côté Israël et ses alliés et de l'autre l'"axe de la résistance" formé de groupes soutenus par l'Iran dont le Hamas, le Hezbollah et les Houthis.

Mercredi, Israël a indiqué avoir intercepté un "missile de croisière" qui s'avançait vers le sud du pays, un tir revendiqué par les rebelles Houthis au Yémen.

"Nos forces ont lancé des missiles sur différentes cibles militaires de l'entité israélienne" dans le sud d'Israël, a écrit sur X (ex-Twitter) le porte-parole de la branche armée des Houthis, Yahia Saree.