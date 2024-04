Les États-Unis maintiennent la suspension de leur financement à l'UNRWA

"En ce qui concerne notre financement de l'UNRWA, il est toujours suspendu, nous devrons voir de vrais progrès avant que cela ne change", a dit John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale.

Le gouvernement belge, le chef de la diplomatie de l'Union européenne Josep Borrell et d'autres pays européens ont appelé les États ayant interrompu leurs financements à l'UNRWA à reprendre dès que possible leur soutien financier. Ces réactions font suite à la sortie de l'enquête indépendante menée par l'ex-ministre française Catherine Colonna sur le fonctionnement et la neutralité de l'Unrwa, après les accusations de terrorisme lancées par Israël.