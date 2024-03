Les Etats-Unis ont connu leur hiver le plus chaud jamais enregistré

Les Etats-Unis viennent de connaître leur hiver le plus chaud jamais enregistré, a annoncé vendredi l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Cette "chaleur persistante" a provoqué une "diminution continue de la couverture glaciaire" des Grands lacs dans le nord des Etats-Unis, "qui a atteint un plus bas historique" à la mi-février, a souligné NOAA.

Un incendie, le Smokehouse Creek, s'est déclenché au Texas en février, et a brûlé plus de 430.000 hectares, devenant le plus grand incendie de l'histoire de cet Etat du sud.

Le mois dernier seul se classe à la troisième place des mois de février les plus chauds aux Etats-Unis, selon les données de NOAA remontant sur les 130 dernières années.

L'observatoire européen Copernicus a déclaré plus tôt cette semaine que les trois derniers mois avaient été les plus chauds jamais enregistrés dans le monde, février s'inscrivant dans une série de neuf records mensuels consécutifs.