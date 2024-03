Les Etats-Unis ont connu leur hiver le plus chaud jamais enregistré

Les Etats-Unis, deuxième plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre, viennent de vivre leur hiver le plus chaud jamais enregistré, marqué notamment par des feux et fonte de glace record, a annoncé vendredi l'agence américaine de référence.

La moyenne des températures durant l'hiver météorologique, de décembre à février, pour les Etats-Unis contigus (qui ne comprennent notamment pas l'Alaska ou Hawaï) était de 3,1°C, a déclaré l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).