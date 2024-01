Les Etats-Unis ont réduit leurs émissions en 2023, mais pas assez rapidement

La diminution des émissions en 2023, par rapport à 2022, est notamment due à la baisse de la production électrique avec du charbon. Si les Etats-Unis produisent toujours 17% de leur électricité avec cette source d'énergie parmi les plus émettrices, ce chiffre atteint un plus bas historique, selon le Rhodium Group.

Les Etats-Unis, deuxième plus gros émetteur mondial, se sont engagés à réduire de moitié leurs émissions d'ici 2030 par rapport à 2005. Pour l'instant, la baisse depuis 2005 est de 17,2%, selon cette estimation.

Cette baisse au niveau national en 2023 s'est faite en même temps qu'une croissance économique (plus de 2%), souligne le groupe de recherche -- une hausse des émissions avait été observée ces deux dernières années dans un contexte de reprise économique post-pandémie.

"Une baisse des émissions sur l'ensemble de l'économie est un pas dans la bonne direction", relève le rapport, "mais la vitesse de cette baisse doit plus que tripler, et rester à ce niveau, dès 2024 et jusqu'à 2030, pour tenir les objectifs climatiques des Etats-Unis en vertu de l'accord de Paris".

Et si la production électrique est en baisse, le secteur des transports, en tête en termes de gaz à effet de serre, émet toujours davantage (+1,6%), avec notamment une hausse du trafic aérien et une consommation d'essence qui grimpe.