Les États-Unis organisent des exercices navals avec la Corée du Sud et le Japon

Les forces navales américaines ont organisé des manœuvres conjointes avec les marines sud-coréenne et japonaise afin de dissuader la Corée du Nord. L'exercice de deux jours impliquant le porte-avions USS Theodore Roosevelt et des torpilleurs des trois pays s'est déroulé dans les eaux internationales au sud de la péninsule coréenne jeudi et vendredi, a indiqué la marine sud-coréenne.