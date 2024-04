Les États-Unis réaffirment leur opposition à toute opération israélienne majeure à Rafah

Israël affirme depuis plusieurs semaines être déterminé à engager une offensive terrestre à Rafah, malgré les mises en garde de nombreuses capitales étrangères. Celles-ci craignent pour la sécurité des plus de 1,5 million de Gazaouis ayant trouvé refuge dans cette zone à l'extrême sud de la bande Gaza, près de la frontière fermée avec l'Égypte.

Dès le 15 octobre, l'armée israélienne avait appelé la population du nord du territoire, où les bombardements étaient les plus intenses, à évacuer vers le sud. "Les civils du nord de Gaza et de la ville de Gaza devraient se déplacer temporairement au sud du Wadi Gaza, vers une zone plus sûre où ils pourront recevoir de l'eau, de la nourriture et des médicaments", avait encore déclaré l'armée le 29 octobre.