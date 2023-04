Les États-Unis requerront de "très lourdes peines" dans l'affaire de la fuite de documents

"Les personnes qui signent des engagements pour recevoir des documents classifiés reconnaissent l'importance pour la sécurité nationale de ne pas divulguer ces documents. Et nous avons l'intention d'envoyer un message (pour montrer) à quel point c'est important pour notre sécurité nationale", a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse.

Jack Teixeira est soupçonné d'avoir constitué un risque "très grave" pour la sécurité nationale des États-Unis, selon le Pentagone, en divulguant en ligne des documents confidentiels sur la guerre en Ukraine et qui suggèrent aussi que Washington collecte des renseignements sur ses plus proches alliés, notamment Israël et la Corée du Sud.