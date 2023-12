Les Etats-Unis se penchent sur la production du PVC

Le chlorure de vinyle, qui compose le PVC (ou polychlorure de vinyle), est déjà classé cancérigène et est interdit notamment dans les cosmétiques ou les médicaments.

Il s'agit d'"une première étape, mais nous attendions cette première étape depuis des décennies", a réagi auprès de l'AFP Judith Enck, présidente de l'association Beyond Plastics.

Une décision "qui s'insère dans la promesse" de l'administration du président Joe Biden de "répondre aux expositions environnementales et toxiques", selon le communiqué de l'EPA.

L'EPA se donne un an pour étudier ces cinq produits et décider de mettre en place, ou non, de nouvelles régulations, qui pourraient aller jusqu'à une interdiction complète.

"Le chlorure de vinyle peut déclencher une avalanche de problèmes de santé, dont des cancers du foie, du cerveau et des poumons, des leucémies, des lymphomes..." a déclaré Cynthia Palmer, spécialiste de la question pour l'organisation Moms Clean Air Force.

En octobre, dans un communiqué précédant l'annonce, le Vinyl Institute qui représente cette industrie, avait salué une décision qui "assurera que la production de chlorure de vinyle et de PVC est sûre."