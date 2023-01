Les Etats-Unis se préparent à découvrir la vidéo de l'arrestation fatale d'un Afro-Américain

La ville américaine de Memphis se préparait vendredi à des manifestations en réaction à la publication, prévue à la fin de la journée, d'une vidéo décrite comme "épouvantable", montrant l'arrestation brutale par cinq policiers d'un Afro-Américain de 29 ans mort trois jours après ce violent passage à tabac.

Signe que l'affaire est potentiellement explosive, le président Joe Biden a appelé à ce que les rassemblements soient "pacifiques" et les plus hauts responsables ont condamné ce drame dans les termes les plus forts.

Car la mort de Tyre Nichols rappelle celle de l'Afro-Américain George Floyd, tué par un policier en mai 2020. Des manifestations contre le racisme et les violences policières avaient alors embrasé le pays, fédérées autour du slogan "Black Lives Matter" (Les vies noires comptent).

"Quand mon mari et moi sommes arrivés à l'hôpital et que j'ai vu mon fils, il était déjà mort. Ils l'avaient réduit en bouillie. Il avait des bleus partout, sa tête était enflée comme une pastèque", a raconté en larmes RowVaughn Wells, la mère de Tyre Nichols, dans une interview diffusée vendredi par la chaîne CNN.

La cheffe de la police de Memphis, Cerelyn Davis, a prévenu que la vidéo montrant l'interpellation de cet homme pour une simple infraction au code de la route était "comparable, voire pire" à celle montrant l'arrestation policière violente de Rodney King en 1991. L'acquittement, un an plus tard, des quatre policiers impliqués, déclencha des émeutes sans précédent à Los Angeles. "Nous prévoyons de partager la vidéo via un lien YouTube pour qu'elle soit accessible à tous. Ce sera fait en fin d'après-midi", a déclaré Mme Davis sur CNN, ajoutant que les images illustraient une "sorte d'effet de groupe" au sein des cinq policiers, qui sont eux-mêmes afro-américains.

"La vidéo est divisée en quatre séquences différentes (...) le contrôle (routier) initial, celui à proximité de la maison de Tyre et la caméra portative de plusieurs personnes sur place", a-t-elle précisé. Dans les rues du centre de Memphis, des policiers patrouillaient vendredi à cheval. Venu d'Atlanta en Géorgie pour assister à des concerts dans cette capitale du blues, George Klein confiait à l'AFP être "préoccupé" par de possibles violences dans la soirée. "La seule chose que vous pouvez faire c'est d'éviter de vous retrouver là où cela va partir en désordre", a soufflé ce retraité de 78 ans. - "Horrifié" - Le 7 janvier, des policiers avaient voulu contrôler Tyre Nichols pour une infraction routière. Une "confrontation avait eu lieu" avec les agents et "le suspect s'était enfui", selon les forces de l'ordre. Rattrapé, Tyre Nichols avait été interpellé dans des circonstances que les autorités ont pour l'instant évité de décrire précisément. Le déroulé précis des faits et leur durée restent sources de questions, tout comme le temps écoulé avant que la victime ne bénéficie de soins médicaux.