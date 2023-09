Les Etats-Unis se préparent à une possible paralysie budgétaire

Bientôt licenciés temporairement ou contraints de travailler sans salaire, des fonctionnaires aux Etats-Unis ont commencé jeudi à recevoir des notifications officielles sur la paralysie du budget de l'Etat fédéral, qui commencera dès dimanche si les élus du Congrès ne parviennent pas à s'entendre.

Les employés de l'administration fédérale et les militaires se préparent depuis plusieurs jours à ce "shutdown". Mais à l'approche de l'échéance, et alors que démocrates et républicains semblent dans l'impasse, il paraît de plus en plus inévitable.