Les Etats-Unis, tout en frappant les Houthis, "ne cherchent pas de conflit avec l'Iran"

"Les Houthis appuient sur la gâchette mais ce sont les Iraniens qui fournissent le pistolet", a-t-il dit.

"Tout ce que nous faisons, en concertation avec nos alliés et partenaires, est destiné à empêcher (que le conflit entre Israël et le Hamas) s'étende et se transforme en conflit plus vaste", a-t-il assuré.

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé tôt vendredi les Houthis au Yémen, en réponse aux attaques menées par ces derniers contre le trafic maritime en mer Rouge, en signe de solidarité avec les Palestiniens de Gaza.