Les Etats-Unis veulent annuler leurs contrats avec les agences de presse mondiale: "Nous devons produire l'information nous-même"

Mme Lake est devenue le mois dernier conseillère spéciale auprès de l'US Agency for Global Media (USAGM), un organisme public américain qui supervise plusieurs médias actifs à l'étranger comme Voice of America et Radio Free Europe / Radio Liberty.

Kari Lake, ancienne journaliste devenue femme politique et proche de M. Trump, a affirmé sur X que les Etats-Unis ne devraient "plus payer des entreprises de presse extérieures pour dire quelles sont les informations". Elle pointe en particulier l'Agence France-Presse (AFP), Associated Press et Reuters.

"Je suis intervenue aujourd'hui pour annuler les contrats onéreux et non nécessaires de l'US Agency for Global Media avec des agences de presse, dont des contrats de dizaines de millions de dollars avec Associated Press, Reuters et l'Agence France-Presse", a écrit Mme Lake

"Nous devons produire l'information par nous-mêmes. Et si ce n'est pas possible, le contribuable américain est en droit de savoir pourquoi", a-t-elle ajouté.

L'Agence France-Presse est sous contrat depuis des années avec des médias de l'USAGM pour la fourniture de dépêches, de photos et de vidéos. Le milliardaire Elon Musk, à qui Donald Trump a confié une mission extra-gouvernementale chargée de sabrer dans les dépenses publiques, a appelé à purement et simplement "fermer" les médias Voice of America et Radio Free Europe, les jugeant inutiles, peu écoutés et coûteux.

Le président Trump a choisi Mme Lake en décembre pour diriger Voice of America, mais elle n'a pas encore été confirmée à ce poste.