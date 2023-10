Les Etats-Unis vont développer une nouvelle version de la bombe nucléaire B61

L'introduction de la B61-13 n'est pas une réponse à un événement actuel spécifique, mais "reflète une évaluation continue d'un environnement de sécurité changeant", selon la Défense américaine.

La mise en production de cette arme n'a pas pour but d'augmenter le nombre total d'ogives de l'arsenal nucléaire américain. Elle devrait plutôt fournir au président américain "des options supplémentaires contre certaines cibles militaires plus dures et de grande envergure" et remplacer certaines bombes 61-7. Elle aurait une puissance équivalente, mais supérieure à celle de la B61-12 dont le développement vient de se conclure.

Les armes nucléaires de type B61 font partie du stock américain depuis des décennies et sont régulièrement perfectionnées. Des engins de ce type sont présumés être stockés en Italie, en Turquie, en Belgique (sur la base aérienne limbourgeoise de Kleine-Brogel), aux Pays-Bas et en Allemagne.