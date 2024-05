Les étudiants pro-palestiniens qui occupaient le rectorat de la KU Leuven ont été évacués

De manière générale, les manifestants souhaitent que leur alma mater prenne une position "claire" sur la guerre menée par le gouvernement israélien dans la bande de Gaza et qu'elle cesse toute forme de coopération avec les universités et les entreprises israéliennes. Plus spécifiquement, ils entendaient montrer leur mécontentement vis-à-vis des propos du recteur, Luc Sels, qui a qualifié "l'activisme contre les universités" de "facile". Il s'est exprimé ainsi lors d'une table ronde organisée mardi soir avec l'anthropologue israélienne Maya Wind, au cours de laquelle la chercheuse a dépeint les liens entre les universités israéliennes et le gouvernement de Benjamin Netanyahu.

En guise de protestation, les étudiants ont planté symboliquement une tente dans le hall d'entrée du rectorat dès 10h00 vendredi.