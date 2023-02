Les femmes plus que jamais à l'honneur de la Fashion week de New York

De l'icône féministe Gloria Steinem chez Michael Kors à l'artiste pionnière Eileen Gray chez Gabriela Hearst, la Fashion week de New York, qui s'achève mercredi, a mis à l'honneur des femmes emblématiques dans les collections automne-hiver 2023.

- Les femmes qui inspirent Michael Kors -

Nostalgique après 42 ans de carrière, le créateur américain Michael Kors est parti explorer ce qui l'inspirait "quand (il a) grandi dans les années 1970". Il y a d'abord un lieu, le quartier de Greenwich Village à New York, où se tenait le défilé, autrefois "mélange de glamour et de bohème". Et des femmes de sa génération, de Yoko Ono à Tina Turner, de Gloria Steinem à Jane Fonda, ou encore Aretha Franklin, qu'il décrit ainsi : "Elles ne suivent pas les règles, elles suivent leur chemin et même si elles sont fortes, puissantes et intelligentes, elles sont heureuses d'aimer la mode".

La journaliste, auteure et activiste, Gloria Steinem, 88 ans, était assise au premier rang et le créateur a rendu hommage à cette icône féministe, également appréciée pour son style, avec une ceinture rappelant celles qu'elle portait. L'accessoire revenait en boucle pour rehausser des robes près du corps se terminant par des franges ou un ensemble pull mini-short et bottes enveloppé dans un long manteau.

"La saison des +Awards+", notamment les Oscars, "arrive et on sait qu'on va s'ennuyer parce que tout le monde portera la même chose tout le temps", a-t-il ironisé. "Les femmes dont on se souvient portent des tenues différentes en soirée, mais ça n'a pas besoin d'être la folie pour Instagram", a-t-il ajouté. Sur son podium, cela signifiait un modèle défilant dans une combinaison dorée et moulante à sequins, sous un long manteau en cachemire. - Gabriela Hearst apaise -