Les filles de Malcolm X poursuivent les autorités pour rétention d'informations

L'action est dirigée notamment contre le FBI, la CIA, la police d'État de New York (NYPD), la Ville et l'État de New York ainsi que le procureur de district.

Cette annonce intervient deux ans après l'acquittement de deux des trois hommes autrefois condamnés pour leur participation à l'assassinat de Malcolm X. Ils avaient obtenu une indemnisation de 36 millions de dollars au total.

"La question, rhétorique, est la suivante : si le gouvernement a payé des dizaines de millions de dollars aux deux hommes condamnés à tort pour l'assassinat de Malcolm X, quelle est alors la compensation pour ses filles, qui ont le plus souffert de cet assassinat?", a souligné l'avocat Benjamin Crump, en présence de deux des six filles de l'activiste assassiné en 1965.

Il a ajouté qu'il ferait tout son possible pour découvrir la vérité.

"Les autorités disposaient de preuves factuelles et à décharge, qu'elles ont caché frauduleusement à la famille de Malcolm X et aux hommes condamnés à tort", a affirmé Me Crump dans un communiqué publié dans la foulée de l'annonce de l'action en justice. L'avocat a réitéré les allégations selon lesquelles les forces de l'ordre et les autorités ont conspiré pour se débarrasser de Malcolm X.