Les forces américaines en Irak et Syrie attaquées 23 fois en deux semaines

Les forces américaines et leurs alliés basés en Irak et en Syrie ont été la cible de 23 attaques de drones ou de roquettes depuis deux semaines, a affirmé lundi un haut responsable américain de la défense.

Le nombre d'attaques visant les forces américaines et de la coalition internationale antijihadiste déployées en Irak et en Syrie a augmenté depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, groupe islamiste palestinien proche de l'Iran.

"Entre le 17 et le 30 octobre, les forces américaines et de la coalition ont été attaquées au moins à 14 reprises en Irak et à 9 reprises en Syrie", a déclaré le responsable américain.