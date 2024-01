Les frappes contre les Houthis conformes à la charte des Nations unies, selon la coalition

Les frappes menées vendredi par les États-Unis et le Royaume-Uni contre les rebelles Houthis au Yémen sont conformes à la charte des Nations unies, selon une déclaration commune des pays membres de la coalition contre les Houthis. Elles ont été menées en réaction aux attaques "illégales, dangereuses et déstabilisantes" des rebelles contre des navires marchands en mer Rouge.

Ces frappes, menées par les États-Unis et le Royaume-Uni, étaient soutenues de façon logistique par les Pays-Bas, le Canada et Bahreïn. "Ces frappes de précisions ont pour objectif de limiter la capacité des Houthis à menacer le commerce mondial et la vie des marins sur l'une des principales routes maritimes du monde", précisent les gouvernements de 10 pays (Australie, Bahreïn, Canada, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Royaume-Uni et États-Unis).

Les pays signataires soulignent également que cette attaque prouve leur "engagement commun en faveur de la liberté de navigation, du commerce international et de la défense de la vie des marins contre les attaques illégales et injustifiées".