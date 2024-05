Les "funnies", ces drôles de chars à l'assaut des plages du Débarquement

Lors du Débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, les Alliés ont pu s'appuyer sur les "funnies", des chars revus et corrigés aux silhouettes parfois étranges qui ont joué un rôle non négligeable.

La transformation de ces véhicules blindés classiques --des chars Churchill britanniques et des Sherman américains-- et leur adaptation aux difficultés du terrain et à l'attaque d'une position fortifiée sont nés de l'imagination fertile d'un ingénieur militaire britannique, le général Percy Hobart, et de ses équipes.