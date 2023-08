Les futures manoeuvres militaires Séoul-Washington visées par des hackeurs nord-coréens

Une investigation conjointe de la police sud-coréenne et de l'armée américaine a permis de remonter jusqu'à l'adresse IP utilisée par les pirates et de la faire correspondre à une IP identifiée en 2014 lors du hacking de l'opérateur d'un réacteur nucléaire en Corée du Sud. L'attaque informatique avait été attribuée à "Kimsuky".

D'après l'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, "Kimsuky" est "probablement chargé par le régime nord-coréen de missions de renseignement mondiales".

Le groupe, qui semble être actif depuis 2012, prend pour cible des individus et organisations en Corée du Sud, au Japon et aux Etats-Unis, et se focalise sur les questions de politique étrangère et de sécurité nationale liées à la péninsule coréenne, à la politique nucléaire et aux sanctions internationales, a expliqué l'agence fédérale américaine, dont les trouvailles remontent à 2020.