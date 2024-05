Les garde-côtes taïwanais affirment qu'ils "défendront la souveraineté" du pays

La Chine a lancé jeudi des manoeuvres militaires d'ampleur autour de Taïwan, qu'elle présente comme une "punition sévère" envers le nouveau président taïwanais Lai Ching-te, immédiatement qualifiées par Taipei de "provocations et actions irrationnelles".

"Les garde-côtes (...) collaborent avec le ministère de la défense nationale pour surveiller les mouvements dans la zone maritime environnante", ont déclaré les garde-côtes dans un communiqué, sans donner de localisation précise. "Les garde-côtes défendront fermement la souveraineté et la sécurité du pays", ajoutent-ils.

Il s'agit d'une "punition sévère pour les actes séparatistes des forces +indépendantistes de Taïwan+ et un avertissement sévère contre l'ingérence et la provocation des forces extérieures", a indiqué Li Xi, le porte-parole du commandement du théâtre Est de l'armée chinoise.

"Les exercices se déroulent dans le détroit de Taïwan, au nord, au sud et à l'est de l'île de Taïwan, ainsi que dans les zones situées autour des îles de Kinmen, Matsu, Wuqiu et Dongyin", a-t-il souligné dans un communiqué diffusé par l'armée.

Pékin avait qualifié cette semaine le discours d'investiture du nouveau président taïwanais Lai Ching-te d'"aveu de l'indépendance de Taïwan" et l'avait menacé de "représailles".