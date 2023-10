Les habitants de Gaza atteints d'un handicap souffrent plus de la guerre, selon l'ONU

A Gaza, les personnes handicapées sont celles qui souffrent le plus des attaques de missiles israéliennes et des "déplacements massifs", selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA).

Israël a demandé à plus d'un million de Palestiniens vivant dans le nord de la bande de Gaza de se mettre à l'abri dans une zone désignée dans le sud, avant une offensive terrestre largement attendue.

Um Ashraf est une Gazaouite de 60 ans hébergée dans un site géré par les Nations Unies. "Je suis allongée sur cette couverture toute la journée et je ne peux pas bouger parce que mon fauteuil roulant a été cassé pendant l'évacuation", a-t-elle déclaré à l'équipe d'OCHA.

Environ 15% des habitants de Gaza qui ont fui vers le sud vivent avec des handicaps, selon les estimations de l'OCHA. "La plupart des abris ne sont pas équipés de manière adéquate pour répondre à leurs besoins. Ils manquent de matelas et de lits médicaux, ce qui provoque des ulcères et d'autres problèmes de santé qui ne peuvent pas être traités dans des conditions non stérilisées", a déclaré l'OCHA.