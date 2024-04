Les Houthis revendiquent plusieurs attaques contre des navires au large du Yémen

Les rebelles houthis du Yémen ont déclaré dimanche avoir ciblé un navire britannique et deux navires israéliens, après qu'une société de sécurité britannique a signalé trois attaques au large de ce pays en moins de 24 heures.

Depuis novembre, les Houthis ont mené des dizaines d'attaques en mer Rouge et dans le golfe d'Aden disant viser des navires liés à Israël. Ils ont élargi leurs cibles aux navires associés aux États-Unis et au Royaume-Uni, après des frappes menées en janvier par Washington et Londres contre leurs positions au Yémen.

Les rebelles disent agir en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, ravagée par une guerre meurtrière entre Israël et le Hamas palestinien depuis six mois.