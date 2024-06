Les illusions perdues des Bulgares, qui votent pour la 6e fois en trois ans

Le vent de changement qui soufflait sur le pays des Balkans à l'été 2020 est bel et bien retombé. Et celui qui avait été chassé du pouvoir après des manifestations contre la corruption, l'ex-Premier ministre Boïko Borissov, revient en force.

Soit dix points d'avance sur les réformateurs de la coalition Continuons le changement/Bulgarie démocratique (CC/BD), qui n'ont pas réussi à maintenir l'élan né il y a trois ans sur fond de lassitude des électeurs.

Ancien pompier et garde du corps, ce colosse au crâne rasé renvoie l'image d'un "homme fort", et c'est ce que recherchent précisément 49% des Bulgares selon une récente étude de l'Institut Open Society.

S'il assure ne plus aspirer au poste de Premier ministre, le responsable de 64 ans a promis pendant la campagne de tout faire pour former un gouvernement "stable" et mettre fin au "chaos", à un moment de grandes incertitudes en Europe avec la guerre en Ukraine.