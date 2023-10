Les impôts américains réclament 29 milliards de dollars à Microsoft

Les services américains des impôts réclament 28,9 milliards de dollars à Microsoft, pour des sommes non payées entre 2004 et 2013, ainsi que des intérêts et pénalités, alors que les gouvernements essaient d'agir contre les pratiques d'évasion fiscale des multinationales.

"Nous ne sommes pas d'accord", a réagi Microsoft dans un document boursier qu'il a publié mercredi, "et nous allons contester vigoureusement" les conclusions des autorités fiscales (IRS).