Les incendies dans la périphérie de Los Angeles prennent de l'ampleur et s'étendent sur près de 16 km carrés

Les incendies dans la périphérie de Los Angeles prennent de l'ampleur, forçant des milliers de personnes à évacuer les collines surplombant la ville. Des vents violents propagent les flammes et posent un "danger mortel", selon les autorités.

L'incendie le plus important fait rage près du quartier de Pacific Palisades. Il s'étend sur une zone de 12 kilomètres carrés, selon les autorités de l'État de Californie. Dans la nuit de mardi à mercredi, un deuxième incendie s'est déclaré près de la ville voisine de Pasadena. Le feu s'y est propagé à une zone d'environ 4 kilomètres carrés en quelques heures.

Les feux de forêt dévastateurs dans la périphérie de la ville californienne de Los Angeles se sont étendus à une zone de près de 16 kilomètres carrés mercredi. Des vents violents, atteignant 96 km/h, attisent les flammes et compliquent l'utilisation de moyens aériens. Selon la chaîne ABC, plusieurs personnes, dont un pompier, ont été blessées.

Au moins 30.000 personnes, dont plusieurs célébrités, ont déjà reçu l'ordre d'évacuer. Quelque 300.000 foyers sont en outre privés d'électricité.

Les vents violents rendent difficile le déploiement de moyens aériens de lutte contre les flammes. L'eau et les produits d'extinction ne peuvent pas non plus être envoyés correctement sur le feu en raison du vent, indiquent des médias américains. Face à ces conditions météorologiques difficiles, les autorités concentrent leur action sur le sauvetage des victimes, a déclaré un porte-parole des pompiers à CNN.

Au moins 1.400 pompiers ont déjà été déployés, a indiqué sur X le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom. Des secouristes qui n'étaient pas en service ou qui étaient en vacances ont notamment été rappelés.

L'origine du feu n'est pas encore connue.