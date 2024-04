Les infirmières libérales dans la rue pour des augmentations tarifaires

Toutes ou presque en blouse blanche, sous des capes de pluie, les manifestantes réunies à 11H00 ont défilé entre la place de la Bastille et le ministère de la Santé dans une ambiance assourdissante, entre musique, chants et cornes de brume.

"Pendant le Covid, on nous disait qu'on jouait un rôle pivot" permettant le maintien à domicile, rappelle Alexandra Veyret, l'une des deux co-présidentes du collectif des "Infirmiers libéraux en colère" à l'origine de la manifestation. Mais après, "on a disparu des radars" et avons été "oubliés du Ségur de la Santé", qui a revalorisé les salaires à l'hôpital.

"On fait une centaine de kilomètres par jour, c'est fou ce qu'on dépense en essence", lance dans le cortège Sophie Brière, 39 ans et infirmière dans l'Yonne depuis 12 ans. "Dans notre région on manque beaucoup de médecins" et "on compense, mais on n'est pas remerciés ni valorisés", ajoute-t-elle.

"Le départ à la retraite est trop tardif, 67 ans, ce n'est pas possible pour moi", explique aussi à l'AFP Philippe Vivien, 63 ans, qui touche environ "2.000 euros par mois", soit "pas plus que lorsqu'il travaillait à l'hôpital en tant qu'aide-soignant".

"J'ai des douleurs dans les jambes, le dos et la pénibilité est surtout psychologique: on doit répondre à toutes les demandes des familles", gérer des "situations compliquées". "Certains collègues ont terminé récemment en +burn out+", poursuit-il.