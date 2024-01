Les intérêts américano-britanniques sont des cibles légitimes, affirment les Houthis

Depuis le déclenchement du conflit entre l'organisation extrémiste palestinienne Hamas et Israël, les rebelles Houthis ciblent régulièrement les navires transitant par la mer Rouge et réputés avoir des liens avec Israël. En conséquence, les grandes compagnies maritimes choisissent de plus en plus un itinéraire alternatif pour éviter la zone. En réponse, les États-Unis et le Royaume-Uni, avec le soutien des Pays-Bas, du Canada, de Bahreïn et de l'Australie, ont ciblé les positions des Houthis dans la nuit de jeudi à vendredi.