Les JO aggravent "l'exclusion" sociale, dénoncent des militants français et canadiens

Les Jeux olympiques de Paris risquent d'aggraver "l'exclusion" sociale des plus précaires, comme cela s'est vérifié lors de précédentes éditions, ont alerté lundi des associations et militants français et canadiens, à cinq mois des JO-2024.

Les expulsions forcées de populations précaires (sans-abri, migrants en campements, travailleuses du sexe...), à l'approche de la grand-messe du sport, représentent le véritable "héritage social" des Jeux d'hiver de Vancouver (2010) et potentiellement celui des Jeux à Paris (26 juillet-11 août), ont estimé lors d'une conférence de presse commune à Paris le collectif Revers de la médaille, qui regroupe quelque 80 associations et ONG françaises, ainsi que des organisations canadiennes de défense des droits sociaux.