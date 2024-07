Les locaux d'une ONG suisse touchés par une frappe russe à Kharkiv

Le bâtiment a subi d'importants dégâts, ainsi que des véhicules et du matériel, précise la FSD dans un communiqué transmis à Keystone-ATS.

L'organisation se dit "profondément attristée" par cette frappe. Elle assure prendre des mesures immédiates pour assurer la sécurité de son personnel et soutenir les personnes affectées. Elle évalue l'étendue des dégâts et élabore un plan pour reprendre "le plus rapidement possible" ses opérations.