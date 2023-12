Les Maldives annoncent que l'Inde a accepté de retirer ses soldats de l'archipel

L'Inde a accepté de retirer ses forces armées des Maldives, a déclaré Mohamed Muizzu, le nouveau président de l'archipel, au centre d'une bataille géopolitique entre New Delhi et Pékin, tenant ainsi une promesse électorale.

"Après une série de réunions et de dialogues constructifs avec le gouvernement indien, un accord a été conclu pour retirer le personnel militaire indien", a-t-il indiqué selon un communiqué publié dimanche.

Le président des Maldives élu en septembre et qui remplace son prédécesseur pro-chinois emprisonné pour corruption, a déclaré précédemment ne pas vouloir bouleverser l'équilibre régional en remplaçant les forces indiennes par des troupes chinoises.

Il n'a donné aucun délai pour le retrait et New Delhi n'a fait aucun commentaire sur ce dossier lundi.

Le communiqué des Maldives fait suite à une rencontre entre Mohamed Muizzu et le Premier ministre indien Narendra Modi en marge de la COP28 à Dubaï.

Après un premier don d'hélicoptères, New Delhi avait renforcé en 2016 sa présence militaire aux Maldives, et des soldats indiens opéraient ces dernières années trois avions pour des patrouilles dans l'espace maritime de l'archipel.

Les Maldives, connues comme l'une des destinations touristiques les plus select d'Asie du Sud, avec des plages de sable blanc immaculées et des stations balnéaires de luxe, sont également devenues un point de friction entre l'Inde et la Chine.