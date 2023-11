Les Maldives demandent formellement à l'Inde de retirer ses troupes

M. Muizzu a demandé à New Delhi de rapatrier le personnel déployé par l'Inde pour piloter trois avions offerts aux Maldives afin d'effectuer des patrouilles sur son vaste territoire maritime.

Les effectifs devant être retirés et le calendrier du retrait n'ont pas été précisés.

Au cours de la semaine, M. Muizzu avait déclaré à l'AFP qu'il n'avait pas l'intention de redéfinir l'équilibre régional en permettant à des forces chinoises de prendre la place des forces indiennes.

Ancien maire de la capitale Malé et ministre de la Construction pendant sept ans, M. Muizzu avait promis de cultiver des "liens forts" avec la Chine, important soutien financier de son pays.

La victoire électorale de M. Muizzu en septembre reposait sur une campagne contre l'influence politique et économique démesurée de l'Inde aux Maldives, et plus particulièrement sur sa promesse d'expulser les forces indiennes.