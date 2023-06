Les Maliens se prononcent sur une nouvelle Constitution, une première sous la junte

Environ 8,4 millions de Maliens sont appelés à choisir à partir de 08h00 locales (10h00 en Belgique) entre un bulletin oui et un non, au cours d'un scrutin que conteste une opposition hétéroclite et qu'une insécurité persistante compromet dans plusieurs régions.

Parmi les changements à la Constitution de 1992 proposés par la junte, les votants décideront d'accepter ou non un renforcement des pouvoirs du président à la tête de ce pays confronté à l'expansion djihadiste et à une crise multidimensionnelle: sécuritaire, politique, économique, humanitaire.