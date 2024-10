Les Moldaves ont fait "un choix historique", applaudit l'UE

L'Union européenne a accueilli mardi les résultats officiels du référendum constitutionnel et du premier tour de l'élection présidentielle en Moldavie, notant via une déclaration du Haut représentant Josep Borrell que les citoyens moldaves ont "fait un choix historique, d'ancrer leur futur dans l'Union européenne". Et ce, "malgré l'interférence massive et une campagne hybride de la Russie et de ses proxys pour saper le vote démocratique en Moldavie".