Les moments marquants des débats présidentiels américains

Entre une grosse gaffe de Gerald Ford, un bon mot de Ronald Reagan sur son âge et Joe Biden qui demande à Donald Trump de la "fermer", plus de 60 ans de débats présidentiels américains ont laissé une longue liste de moments marquants, dont voici un florilège.

C'est le premier débat télévisé - en noir et blanc - du genre et il consacre le rôle de l'image. Après deux mandats de vice-président de Dwight Eisenhower, le républicain Richard Nixon apparaît favori de l'élection. Mais devant plus de 66 millions de téléspectateurs, il apparaît pâle - il a refusé d'être maquillé - et transpirant, tandis que le jeune sénateur du Massachusetts John F. Kennedy est bronzé et détendu. Quand il prend la parole, le démocrate regarde systématiquement la caméra, et donc l'électeur, tandis que Nixon s'adresse au modérateur.

- Ford-Carter, 6 octobre 1976

Après un premier débat marqué par une longue interruption sonore en plein direct, le président républicain sortant Gerald Ford commet une gaffe irréparable lors du deuxième duel face à Jimmy Carter. En pleine guerre froide, il assure qu'"il n'y a pas de domination soviétique en Europe de l'Est et il n'y en aura jamais sous une administration Ford", alors que l'URSS dispose de troupes déployées dans plusieurs pays. Il faudra six jours à Gerald Ford pour reconnaître que des divisions soviétiques sont établies en Pologne, mais qu'il s'adressait à l'esprit de résistance de ses peuples.