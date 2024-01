Les négociations autour de nouvelles libérations d'otages à l'arrêt

Les négociations entre Israël et le Hamas sur un possible transfert d'otages sont à l'arrêt après la mort du "numéro deux" de l'organisation palestinienne, Saleh al-Arouri, rapporte le journal israélien Haaretz, en se référant aux milieux diplomatiques arabes.

M. al-Arouri, a été tué dans une frappe israélienne sur la banlieue de Beyrouth mardi soir. Il a été tué avec ses gardes du corps dans une frappe israélienne qui a visé le bureau du Hamas dans la banlieue sud de la capitale libanaise, fief du Hezbollah pro-iranien. L'agence officielle libanaise ANI fait état de six morts dans la frappe.

En novembre, le Qatar et l'Égypte avaient négocié une trêve entre Israël et le Hamas. Il s'agissait notamment d'échanger des otages et des prisonniers palestiniens.