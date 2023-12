Les négociations autour d'un cessez-le-feu dans l'impasse, selon Israël

Les pourparlers menés au Qatar autour d'un nouveau cessez-le-feu dans la guerre opposant le Hamas et Israël à Gaza sont dans l'impasse et les négociateurs israéliens vont rentrer au pays, a indiqué samedi le cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

"L'organisation terroriste Hamas n'a pas respecté sa part de l'accord", affirme samedi le cabinet de M. Netanyahu par voie de communiqué. L'accord évoqué concerne la libération de toutes les femmes et de tous les enfants enlevés par les militants du Hamas le 7 octobre en Israël.

Tel Aviv soupçonne que vingt femmes et deux enfants sont toujours détenus à Gaza. Il s'agirait notamment d'une femme et de ses deux fils, déclarés morts par le Hamas voici plusieurs jours. Selon un porte-parole de l'armée israélienne, leur décès n'a pas été confirmé.

La semaine dernière, Israël et le Hamas ont conclu une trêve, sous la médiation du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis. Cet accord a été prolongé à deux reprises. Durant cette période, le Hamas a libéré 105 otages et Israël a libéré 240 prisonniers palestiniens en échange.

La guerre entre Israël et le Hamas a été déclenchée par une attaque sans précédent menée par le mouvement islamiste palestinien en Israël le 7 octobre, qui a fait 1.200 morts, en majorité des civils, selon les autorités.