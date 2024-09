Les Occidentaux sanctionnent l'Iran, accusé d'avoir livré des missiles à Moscou

En représailles à ces livraisons, Washington a indiqué avoir pris, avec des pays alliés, des sanctions à l'encontre de six entreprises iraniennes de drones et missiles balistiques, fournisseurs de la Russie dans le cadre d'un contrat signé fin 2023, ainsi que de 10 de leurs responsables et employés.

De son côté, l'Union européenne a promis une "réponse forte à un tel soutien à la campagne de terreur menée contre la population ukrainienne". Le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell a proposé aux Etats membres de nouvelles sanctions, qui devront être agréées à l'unanimité.

L'Iran a rejeté les accusations occidentales de transferts de missiles. "La diffusion d'informations fausses et trompeuses sur le transfert d'armes iraniennes vers certains pays n'est qu'une affreuse propagande et un mensonge visant à dissimuler l'ampleur du soutien massif et illégal en armes des Etats-Unis et de certains pays occidentaux au génocide dans la bande de Gaza", a accusé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, sur X.

Selon Antony Blinken, des dizaines de militaires russes ont été formés en Iran à utiliser le missile balistique Fath-360, qui a une portée de 120 kilomètres.

"Nous avons averti l'Iran en privé que cette mesure constituerait une escalade spectaculaire", a déclaré M. Blinken.

- "Actions déstabilisatrices" -

Lundi, l'Union européenne avait assuré que les Occidentaux disposaient d'"informations crédibles" sur des livraisons de missiles balistiques iraniens à la Russie.

"Le nouveau président et le ministre des Affaires étrangères iraniens ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils souhaitaient rétablir le dialogue avec l'Europe. Ils souhaitent obtenir un allègement des sanctions. Des actions déstabilisatrices comme celles-ci auront exactement l'effet inverse", a averti M. Blinken.

Celui-ci se rendra avec le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy "cette semaine" en Ukraine. "Nous sommes les alliés les plus proches, je suis donc ravi que nous voyagions ensemble, démontrant ainsi notre engagement envers l'Ukraine", a déclaré M. Lammy.

La visite d'Antony Blinken précède celle à la Maison Blanche, vendredi, de Keir Starmer. Il s'agit du deuxième voyage à Washington du Premier ministre travailliste, depuis son arrivée au pouvoir début juillet après 14 ans de gouvernements conservateurs.

Keir Starmer a plusieurs fois dit qu'il maintiendrait la position de son prédécesseur, qui soutenait fermement l'Ukraine contre la Russie. Londres compte parmi les plus importants soutiens de Kiev.

Le Royaume-Uni a indiqué vendredi qu'il allait fournir 650 missiles à l'Ukraine pour l'aider à renforcer sa défense aérienne, après des critiques du président Zelensky sur le rythme de livraison de l'aide militaire à Kiev.