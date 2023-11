Les onze otages israéliens libérés lundi sont arrivés en Israël

Trois mineurs binationaux franco-israéliens font partie de ce groupe, ont annoncé le Forum des familles des otages et le responsable du kibboutz où ils vivaient. Eitan, 12 ans ainsi qu'Erez et Sahar, 12 et 16 ans, avaient été pris en otage le 7 octobre lors de l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël. Six autres otages ont la nationalité argentine et deux autres la nationalité allemande, a indiqué le Qatar, médiateur dans le conflit.

Ces libérations, annoncées par l'armée israélienne après l'annonce par le mouvement islamiste palestinien et le Qatar d'une extension de 48 heures de la trêve, portent à 50 le nombre d'otages israéliens relâchés depuis vendredi.