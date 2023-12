Les opposants dénoncent "chaos" et "irrégularités" dans les élections en RDC

Encore une fois, a-t-il accusé, "le désir" de la commission électorale est de "faire passer Félix Tshisekedi", le président sortant, candidat à un second mandat. "La vérité des urnes doit prévaloir et je suis l'homme de la vérité des urnes", a asséné Martin Fayulu.

L'homme d'affaires Moïse Katumbi a quant à lui voté dans son fief de Lubumbashi, grande ville de la région minière du Katanga (sud-est) dont il a été gouverneur de 2007 à 2015.

"Nous avons constaté beaucoup d'irrégularités depuis ce matin dans les bureaux de vote", a-t-il déclaré aux médias, en demandant aux électeurs de "surveiller" les résultats "jusqu'à la fin".

Le vote pour les élections présidentielle, législatives, provinciales et locales a commencé mercredi matin en RDC, mais pas partout et, d'une manière générale, avec des retards et dysfonctionnements plus ou moins importants.