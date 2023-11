Les organisations de l'ONU appellent en coeur à un "cessez-le-feu humanitaire immédiat"

Les chefs de toutes les grandes agences des Nations Unies ont exigé dans une rare déclaration commune dimanche un "cessez-le-feu humanitaire immédiat" dans le conflit qui oppose Israël et le Hamas palestinien.

"Le monde observe déjà depuis près d'un mois avec choc et horreur la situation en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, où le nombre de décès continue de grimper et des vies sont ruinées", selon les dirigeants de 18 organisations des Nations Unies dont l'Unicef, l'Organisation mondiale de santé (OMS).

Ces chefs onusiens décrivent la situation à Gaza comme "intenable". Dans la bande de Gaza, "une population entière est assiégée et attaquée, privée d'accès aux éléments essentiels à sa survie, bombardée dans ses maisons, ses abris, ses hôpitaux et ses lieux de culte", indique la déclaration.