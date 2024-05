Les Palestiniens n'ont pas d'indication sur une réouverture rapide de la frontière à Rafah

Rafah est l'unique point de passage entre la bande de Gaza et l'Égypte et la route la plus importante pour l'aide humanitaire à Gaza depuis le début de la guerre, il y a près de huit mois. Les organisations humanitaires plaident ainsi pour une réouverture rapide du poste-frontière, afin que davantage de nourriture et d'aide médicale soient livrées aux Palestiniens.

Cette aide doit pour le moment entrer dans la bande de Gaza via d'autres points de passage. La jetée temporaire que les Américains avaient construite sur la côte pour permettre aux navires transportant de l'aide de s'amarrer est momentanément hors service. Une partie de la construction flottante est endommagée et doit être réparée.