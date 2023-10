Les Palestiniens recensent 558 victimes parmi les civils et plus de 2.800 blessés

Le ministère palestinien de la Santé a indiqué lundi sur Facebook que 558 personnes ont été tuées et plus de 2.800 blessées dans les frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza. Il s'agirait exclusivement de civils. Plus tôt dans la journée, le ministère avait parlé de 493 morts et de plus de 2.750 blessés. Selon l'agence de presse palestinienne WAFA, 91 enfants et 61 femmes font partie des victimes.