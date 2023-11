Les partis néerlandais ont dépensé 1,3 million en publicité en ligne pour les élections

Il s'agit d'espace publicitaire acheté auprès des entreprises-mères de Facebook et Google entre le 18 octobre et le 16 novembre. GroenLinks-PvdA se trouve en tête des dépenses avec 412.000 euros. Suivent le parti de gauche-libérale D66 avec 208.000 euros, le parti populiste Forum voor democratie (Forum pour la démocratie) FVD avec 127.000 euros, les chrétiens-démocrates du CDA avec 107.000 euros et le parti pro-européen VOLT avec 101.000 euros.

La plupart de ces publicités ont été achetées chez Meta. Les partis politiques ont dépensé ensemble 753.000 euros auprès de la maison-mère de Facebook, qui propose le plus grand nombre d'options pour cibler un groupe spécifique à travers ses annonces. GroenLinks-PvdA a par exemple essayé d'atteindre les personnes intéressées par les musées artistiques et les bibliothèques. Partij voor de Dieren (le parti pour les animaux) s'est pour sa part dirigé vers les amoureux des documentaires sur la nature.