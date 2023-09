Les partisans de la réforme de la justice israélienne dans la rue à Jérusalem

Dans une nuée de drapeaux israéliens bleu et blanc, la foule s'est réunie devant la Cour suprême pour exiger que cette vaste réforme portée par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu, à la tête de l'un des gouvernements les plus à droite de l'histoire d'Israël, soit menée à son terme.

Les rassemblements des partisans du projet ont été plus rares et celui de jeudi a eu lieu à quelques jours d'une audience à la Cour suprême devant examiner des recours déposés contre un des points clef de la réforme, adopté par le Parlement en juillet et visant justement à limiter les pouvoirs de cette institution que la droite et les partis religieux juifs jugent politisée.

Les opposants à la réforme craignent de leur côté que les changements proposés, en faisant sauter des garde-fous à l'action du pouvoir législatif et exécutif, ne fassent basculer la démocratie israélienne vers un système illibéral.

Ils accusent M. Netanyahu, en procès pour plusieurs affaires de corruption, de conflit d'intérêts et de vouloir cette réforme pour se sortir de ses ennuis judiciaires.