Les patrons des réseaux sociaux interrogés au Sénat américain sur la protection des enfants

Ce sujet met généralement d'accord les élus politiques des deux bords et de nombreuses associations qui accusent les plateformes numériques de ne pas suffisamment protéger les plus jeunes, notamment contre les risques d'exploitation sexuelle.

Les dirigeants de Meta (Facebook, Instagram), X (anciennement Twitter), TikTok, Discord et Snap sont attendus au Sénat américain mercredi pour une audition sur les dangers que présentent les réseaux sociaux pour les enfants et adolescents.

"Il n'existe aucun outil pour tenir les entreprises responsables. Au lieu de cela, les +survivants+ et leurs défenseurs en sont réduits à supplier ces entreprises de privilégier la sécurité sur leurs profits", a dénoncé le sénateur démocrate Dick Durbin, qui dirige la commission judiciaire du Sénat, qui organise l'audition.

"L'échec odieux de ces entreprises à éradiquer les abus sexuels sur les enfants est un exemple d'un échec plus large et systémique à donner la priorité à la sécurité des enfants qui utilisent leurs produits", a commenté mardi Imran Ahmed, fondateur de l'ONG Center for Countering Digital Hate.

La commission judiciaire a convoqué Mark Zuckerberg (Meta), Linda Yaccarino (X), Shou Zi Chew (TikTok), Evan Spiegel (Snap) et Jason Citron (Discord) pour une audition intitulée "Les géants de la tech et la crise des abus sexuels contre les mineurs en ligne".