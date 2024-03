Les Pays-Bas débloquent 10 millions d'euros pour l'aide humanitaire maritime à Gaza

La population de Gaza est menacée par la famine en raison du conflit entre Israël et le Hamas. Sans cessez-le-feu rapide, les Nations Unies estiment que les premiers habitants mourront de faim sous peu. L'aide humanitaire n'arrive que très difficilement dans la bande de Gaza, Israël imposant des conditions trop strictes pour son acheminement, selon les organisations internationales.

"La population civile de Gaza a un besoin urgent et massif d'aide alimentaire, d'eau et de soins médicaux. Les Pays-Bas exhortent toutes les parties à faciliter l'accès humanitaire par voie terrestre, qui reste le moyen le plus efficace pour acheminer des quantités importantes d'aide vers Gaza. En attendant, nous explorons toutes les options possibles, que ce soit par largages aériens ou désormais par voie maritime", a expliqué le ministre néerlandais.